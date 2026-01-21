Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bernd Herzsprung begann neues Jahr mit Ex-Frau am Bodensee
Herzsprung ist seiner Ex-Frau Barbara Engel weiterhin eng verbunden

Bernd Herzsprung begann neues Jahr mit Ex-Frau am Bodensee

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 10:05 Uhr
Herzsprung ist seiner Ex-Frau Barbara Engel weiterhin eng verbunden
APA/APA/dpa/Angelika Warmuth
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der deutsche Schauspieler Bernd Herzsprung (“Das fliegende Klassenzimmer”) hat das neue Jahr mit einem Urlaub mit seiner Ex-Frau Barbara Engel und seiner Freundin Özlem Schäfer begonnen. “Wir haben uns ja nie vergessen, kennen uns seit fast 50 Jahren, waren 30 Jahre verheiratet”, sagte der 83-Jährige im Interview mit der Zeitschrift “Bunte” über den gemeinsamen Aufenthalt mit seiner Ex-Frau in Konstanz am Bodensee.

“In so einer langen Zeit wächst etwas zusammen, das bis ans Lebensende hält.” Die Idee zu der gemeinsamen Zeit am Bodensee habe sie gehabt, sagte Barbara Engel (73). “Ich habe Bernd immer eine Frau gewünscht, die ihn glücklich macht. Ich konnte das leider nicht am Ende unserer Ehe. Ich freue mich für ihn, dass er noch einmal so ein großes Glück gefunden hat.”

“Die beiden haben sich irgendwann kennengelernt”, sagte Herzsprung. “Das hat sich ganz natürlich ergeben. Aber erst hier, in dieser gemeinsamen Woche, haben sie sich näher kennen und wertschätzen gelernt.” Die Zeit am Bodensee hätten alle drei genutzt, um sich “ganzheitlich durchchecken” zu lassen, sagte der Schauspieler, der eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr an einer Gürtelrose erkrankt war.

Annäherung kostete Überwindung

Herzsprung und seine Frau Barbara Engel ließen sich 2008 scheiden. Danach zog Herzsprung in einen kleinen Ort am Tegernsee, um sich um seine Mutter zu kümmern. Aus der Ehe mit der Designerin hat der Schauspieler zwei Töchter, dazu einen außerehelichen Sohn. Tochter Hannah Herzsprung (44) ist selbst Schauspielerin, hat für viele ihrer Rollen Preise gewonnen (“Vier Minuten”, “Weissensee”).

“Es gab viele Gründe für unsere Trennung, aber heute stehen wir wieder füreinander ein”, sagte Herzsprung über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau weiter. Man beschütze sich, man sorge sich, denn da sei immer diese andere Ebene der tiefen Verbundenheit, die losgelöst von ihrer heutigen Lebenssituation sei. “Es kostete Überwindung, sich wieder anzunähern, und ich habe mich durchaus gefragt, ob ich das überhaupt will.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
95
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
34
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
32
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
23
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 