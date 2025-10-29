Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bill Kaulitz beim “Live-Krimi-Dinner” im ORF mit dabei
Bill Kaulitz beim “Live-Krimi-Dinner” im ORF mit dabei

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 13:50 Uhr
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
Von: APA/dpa

Tokio Hotel trifft “Tatort”: Sänger Bill Kaulitz (36) wird Teil des ORF-ARD-Experiments “Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner”. In dem improvisierten und interaktiven TV-Event soll er als Partyplaner auftreten und für einen “schillernden Twist” sorgen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Teil seiner Aufgaben ist es, mit ausgefallenen Requisiten und Musik überraschende Wendungen des Geschehens einzuleiten. Zu sehen am Samstag, 22. November, um 20.15 Uhr auf ORF 2.

Die Protagonisten inszenieren dabei live ein Krimi-Dinner – also eine Mischung aus Rollenspiel und Kriminalfall. Die Darsteller werden ihre Texte dabei komplett improvisieren. Das Fernsehpublikum soll versuchen, per Abstimmung die Mörderin oder den Mörder zu entlarven. Erzählt wird die Geschichte eines mysteriösen Mordes in einer prachtvollen Schlosskulisse – ausgelöst durch Intrigen und Familienstreitereien.

Prominentes Ensemble und Spielleiter-Team

Bekannt war bereits, dass die beiden münsterschen “Tatort”-Stars Axel Prahl (als Erzähler “Harry”) und Jan Josef Liefers (als “Maestro Maurice”) Teil des Spielleiter-Teams sind. Kaulitz stößt nun noch hinzu. Als Darsteller sind unter anderem Uwe Ochsenknecht, Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger und Annette Frier mit von der Partie. Moderiert wird der Abend von Jessy Wellmer.

“Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe.”, sagte Bill Kaulitz. “Ich glaube, das wird ein sehr einzigartiger TV-Moment.”

