Boris Becker spricht in Podcast über gescheiterte Ehe

Von: APA/dpa

Der frühere Tennisprofi Boris Becker gibt in einem Podcast Einblicke in die gescheiterte Ehe mit seiner Ex-Frau Barbara – und spricht dabei Klartext. “Ich habe sie betrogen. Daran besteht kein Zweifel”, sagte der 58-Jährige in einem Podcast des britischen TV-Journalisten Louis Theroux über seine erste Ehe. Das Paar ist seit 2001 geschieden, Boris Beckers damaliger Seitensprung sorgte für zahlreiche internationale Schlagzeilen.

Mittlerweile hätten Barbara und er jedoch ein gutes Verhältnis, erzählt der einstige Wimbledon-Gewinner. Seine Ex-Frau sei eine “wunderbare Mutter”. Doch nach der Scheidung habe es Zwischenfälle gegeben, “die nicht so nett von ihr waren”. Sie habe die Macht gehabt, da er der Bösewicht gewesen sei, sagt Becker, ohne dabei nähere Details zu nennen.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara stammen die Söhne Noah und Elias. Aus der inzwischen ebenfalls geschiedenen Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna. Im November wurde Becker schließlich zum fünften Mal Vater. Für ihn und seine dritte Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.