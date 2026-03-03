Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Boris Becker spricht in Podcast über gescheiterte Ehe
Ex-Tennisprofi Boris Becker plaudert aus dem Nähkästchen

Boris Becker spricht in Podcast über gescheiterte Ehe

Dienstag, 03. März 2026 | 18:25 Uhr
Ex-Tennisprofi Boris Becker plaudert aus dem Nähkästchen
APA/APA/dpa/Sina Schuldt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der frühere Tennisprofi Boris Becker gibt in einem Podcast Einblicke in die gescheiterte Ehe mit seiner Ex-Frau Barbara – und spricht dabei Klartext. “Ich habe sie betrogen. Daran besteht kein Zweifel”, sagte der 58-Jährige in einem Podcast des britischen TV-Journalisten Louis Theroux über seine erste Ehe. Das Paar ist seit 2001 geschieden, Boris Beckers damaliger Seitensprung sorgte für zahlreiche internationale Schlagzeilen.

Mittlerweile hätten Barbara und er jedoch ein gutes Verhältnis, erzählt der einstige Wimbledon-Gewinner. Seine Ex-Frau sei eine “wunderbare Mutter”. Doch nach der Scheidung habe es Zwischenfälle gegeben, “die nicht so nett von ihr waren”. Sie habe die Macht gehabt, da er der Bösewicht gewesen sei, sagt Becker, ohne dabei nähere Details zu nennen.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara stammen die Söhne Noah und Elias. Aus der inzwischen ebenfalls geschiedenen Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna. Im November wurde Becker schließlich zum fünften Mal Vater. Für ihn und seine dritte Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
108
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
63
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
25
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
25
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 