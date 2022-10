Brixen: Bürgermeister überbringt 100-Jährigen Glückwünsche

Brixen – Wilhelmine wurde in Brixen am 12.10.1922 als dritte von vier Kindern geboren. Nach dem Grundschulbesuch hat sie bei der Schneiderei Albertini Nähen und Schneidern gelernt. Krankheitsbedingt musste sie den Beruf aufgeben und bekam in der Tabaktrafik Zenaro als Verkäuferin eine Anstellung. Durch den Vater, der am Gericht in Brixen als Kanzlist tätig war, hat sie nach entsprechender Umschulung die Möglichkeit erhalten als Schreibhilfe zu arbeiten.

Mit ihren 100 Jahren wohnt Frau Wilhelmine immer noch allein in ihrer Wohnung, wird aber von ihrem Sohn Helmuth und dessen Familie liebevoll betreut. Neben den Feierlichkeiten zu ihren 100. Geburtstag mit ihren engsten Familienangehörigen nutzte Bürgermeister Peter Brunner die Gelegenheit, sie persönlich zu überraschen. Im Namen der Gemeinde Brixen überbrachte er herzliche Geburtstagsglückwünsche und einen Blumenstrauß, worüber sie sich sehr freute.