Bruno Mars mit neuer Single und Album nach zehn Jahren

Von: APA/dpa

Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum (“24K Magic” von Ende 2016) bringt Bruno Mars am 27. Februar seine neue Platte mit dem Titel “The Romantic” heraus. Am Freitag soll die erste Single-Auskopplung erscheinen. Zuletzt hatte der 40-jährige, amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt – etwa mit Lady Gaga an der Ballade “Die With a Smile”. 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte “An Evening with Silk Sonic” heraus.

Mars geht auch auf Tournee. Knapp 40 Konzerte in Nordamerika, Europa und Großbritannien sind geplant. Einen Österreichtermin gibt es nicht. In Deutschland tritt er nur einmal auf, am 26. Juni im Berliner Olympiastadion. Für einen früheren Vorverkauf können sich Fans bis zum 12. Jänner um 19 Uhr auf seiner Internetseite registrieren.

