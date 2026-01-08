Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bruno Mars mit neuer Single und Album nach zehn Jahren
Bruno Mars sang zuletzt auch mit Lady Gaga

Bruno Mars mit neuer Single und Album nach zehn Jahren

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 16:35 Uhr
Bruno Mars sang zuletzt auch mit Lady Gaga
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum (“24K Magic” von Ende 2016) bringt Bruno Mars am 27. Februar seine neue Platte mit dem Titel “The Romantic” heraus. Am Freitag soll die erste Single-Auskopplung erscheinen. Zuletzt hatte der 40-jährige, amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt – etwa mit Lady Gaga an der Ballade “Die With a Smile”. 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte “An Evening with Silk Sonic” heraus.

Mars geht auch auf Tournee. Knapp 40 Konzerte in Nordamerika, Europa und Großbritannien sind geplant. Einen Österreichtermin gibt es nicht. In Deutschland tritt er nur einmal auf, am 26. Juni im Berliner Olympiastadion. Für einen früheren Vorverkauf können sich Fans bis zum 12. Jänner um 19 Uhr auf seiner Internetseite registrieren.

(S E R V I C E – https://www.brunomars.com)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
63
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
40
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Kommentare
28
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 