BTS-K-Pop-Stars RM und V beendeten Militärdienst

Von: APA/AFP

Die vielleicht beliebteste Boyband der Welt steht vor einer Wiedervereinigung: Die südkoreanischen K-Pop-Stars RM und V von der Band BTS sind am Dienstag nach 18 Monaten aus dem Militärdienst entlassen worden. Seit dem frühen Dienstagmorgen hatten sich Hunderte Fans nahe zwei Armeestützpunkten außerhalb der Hauptstadt Seoul versammelt, wo Bandleader RM und Sänger V abrüsteten. Zwei Bandmitglieder taten dies voriges Jahr, alle übrigen folgen diesen Monat.

Während seines Armeedienstes habe es “viele schwierige und schmerzhafte Momente” gegeben, sagte RM vor Reportern. Doch während seiner Zeit bei der Armee habe er “wirklich gespürt, wie viele Menschen an unserer Stelle das Land beschützen”, sagte er mit Blick auf die monatelange politische Krise im Land rund um die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts und der Absetzung des Staatspräsidenten.

Neues Album und Auftritte

V bezeichnete den Militärdienst seinerseits als “eine Zeit, in der ich mich körperlich und geistig erholen und neu aufbauen konnte”. “Jetzt, wo ich das getan habe, möchte ich wirklich so schnell wie möglich direkt zu ARMY rennen”, sagte er mit Bezug zum offiziellen Namen der Fangemeinschaft der Band.

Auf die Frage von Journalisten, was sie nach Beendigung ihres Militärdienstes tun wollten, antworteten beide: “Auftreten.” Sie arbeiteten “hart” an einem neuen Album, um so schnell wie möglich auf die Bühne zurückzukehren. Insgesamt werden vier BTS-Mitglieder diese Woche ihren Armeedienst beenden, den in Südkorea jeder gesunde Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr leisten muss. Das letzte Bandmitglied, Suga, beendet Ende des Monats seinen abgeleisteten Zivildienst.