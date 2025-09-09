“Call My Agent Berlin”: Berben, Bleibtreu, Ferres & Co

Von: apa

Iris Berben hat genug von der “verlogenen Filmwelt”, und Veronika Ferres will Stand-Up-Comedienne werden. In “Call My Agent Berlin” managen die Agenten der fiktiven Agentur “Stern” die Launen und Allüren ihrer berühmten Klienten, doch die einst erfolgreiche Agentur steht kurz vor dem Aus. Der Zehnteiler ist eine deutsche Adaption der französischen Erfolgsserie “Dix pour cent”. Der Trailer verspricht Satire, Selbstironie und ein hohes Tempo. Abrufbar ab Freitag.

Wie im französischen Original haben auch in Disneys deutscher Version von Johann Buchholz (“Kleine Sünden”) zahlreiche Stars Gastauftritte. Die Riege der Promis liest sich regelrecht wie das Who’s Who der deutschen Schauspielkunst: Stars wie Iris Berben, Veronika Ferres, Moritz Bleibtreu sowie Heiner Lauterbach, Katja Riemann, Frederick Lau, Heike Makatsch und viele andere spielen überspitzte Versionen ihrer selbst, während die Mitarbeiter der Schauspielagentur unter anderem von Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski, und Dana Herfurth dargestellt werden.

(S E R V I C E – www.disneyplus.com)