Caritas und Wanda sammeln bei Weihnachtskonzert Spenden

Die Caritas und Wanda sammeln beim Weihnachtskonzert der Band am 22. Dezember in der Wiener Stadthalle Sachspenden für Obdachlose. Diese werden vor der Show ab 14.00 Uhr am Vorplatz der Stadthalle entgegengenommen, teilte die Hilfsorganisation laut Kathpress mit. Gefragt seien Kleidung für den Winter und Hygieneprodukte. Diese werden in den Caritas-Einrichtungen in Wien an Menschen verteilt, “die es momentan nicht ganz so gut haben”, wie Sänger Marco Wanda sagte.

Von: apa