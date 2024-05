Carl Verheyen live in Brixen

Brixen – Auf Einladung von rocknet.bz wird der US-amerikanische Gitarrist Carl Verheyen am kommenden Sonntag, 12. Mai, in Brixen gastieren – gemeinsam mit Bettina Schelker und Hubert Dorigatti.

Vor etwa zweieinhalb Jahren war er auf Einladung von rocknet.bz schon einmal mit großem Erfolg in Brixen: Carl Verheyen, ein renommierter Gitarrist, der von Fachmagazinen als einer der besten der Welt bezeichnet wurde und 35 Jahre lang Mitglied der legendären Band Supertramp war, kommt am 12. Mai mit seiner fünfköpfigen „Carl Verheyen Band“ und dem neuen Album „Riverboat Sky“ wieder ins Astra.

Das Konzert bietet dem Publikum eine einzigartige Gelegenheit, eine kraftvolle Mischung aus Blues, Rock, Jazz und Country von fünf Weltklasse-Musikern in einem vergleichsweise intimen Saal zu erleben. Begleitet wird Verheyen von Bassist Fabio Crespiatico, Schlagzeuger John Mader (Bonnie Raitt, Pat Benatar, Steve Miller), Multiinstrumentalist Troy Dexter (Wilson Phillips) und Sängerin Hollye Dexter. Verheyen hat eine beeindruckende Diskografie vorzuweisen und ist sowohl als Studiogitarrist für zahlreiche Fernsehserien und Filme als auch als Live-Performer weltweit bekannt. Er hat mit einer Vielzahl von Künstlern zusammengearbeitet, darunter B.B. King, Joe Bonamassa und John Fogerty, und hat Mitgliedern von Maroon 5 und System of a Down sogar Gitarrenunterricht gegeben.

Zitate von Musikern wie Joe Bonamassa, Brad Paisley und John Fogerty unterstreichen Verheyens herausragendes Talent und seine Vielseitigkeit als Musiker. Sein Werk umfasst 17 Alben, zwei Live-DVDs und zwei Lehrbücher, und er ist als Meister des Tons und Gitarrenvirtuose bekannt.

Im Vorprogramm spielen die Schweizer Liedermacherin Bettina Schelker und Südtirols Bluesman Hubert Dorigatti.

Das Konzert wird von der Stiftung Sparkasse und von der Abteilung Deutsche Kultur unterstützt.

Nach Steve Lukather im Jahr 2013, Carmen Grillo 2016, Frank Gambale 2022, Lari Basilio und Andy Timmons im vergangenen Jahr ist Carl Verheyen bereits der sechste Gitarrist mit Weltruhm, den rocknet.bz nach Brixen holt.