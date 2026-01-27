Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Charlotte Casiraghi mit erstem eigenen Buch
Will offenbar Image als oberflächlich verwöhnte Adlige entgegenwirken

Charlotte Casiraghi mit erstem eigenen Buch

Dienstag, 27. Januar 2026 | 12:16 Uhr
Will offenbar Image als oberflächlich verwöhnte Adlige entgegenwirken
APA/APA/AFP/VALERY HACHE
Von: APA/AFP

Charlotte Casiraghi, Nichte von Monacos Fürst Albert II., hat ihr erstes eigenes literarisches Werk veröffentlicht. Das 380 Seiten lange Buch trägt den Titel “La fêlure” (“Der Riss” oder “Der Sprung”), wie ihr französisches Verlagshaus Julliard mitteilte. Es handle sich um eine literarische und philosophische Erforschung der Zerbrechlichkeit der Existenz. Offenbar will Casiraghi damit einem Image als oberflächliche verwöhnte Adlige entgegenwirken.

“Man hat mich oft auf ein Bild auf Hochglanzpapier reduziert, auf ein traumhaftes Leben voller Privilegien”, schreibt Casiraghi im Vorwort. Mit dem Buch sei ihr hoffentlich eine “brennende” Abhandlung über “die kleinen und die großen Tragödien unseres gemeinsamen Schicksals” gelungen, fügte die 39-Jährige hinzu. Inspiration fand sie dafür bei Schriftstellern wie Francis Scott Fitzgerald und Marguerite Duras.

Charlotte Casiraghi ist die Tochter der monegassischen Prinzessin Caroline. Charlottes Vater Stefano Casiraghi war 1990 mit einem Rennboot tödlich verunglückt, als sie erst vier Jahre alt war. 2018 veröffentlichte Charlotte Casiraghi bereits gemeinsam mit dem Philosophen Robert Maggiori ein Buch. Ihr Lebensgefährte ist der französische Autor Nicolas Mathieu.

