Collien Ulmen-Fernandes will nicht Trumps USA bereisen

Von: APA/dpa

Collien Ulmen-Fernandes (“Jerks”) kann sich persönlich für das Urlaubsland USA nicht allzu sehr begeistern, seit Donald Trump Präsident ist. “Es ist eher so, dass meine Lust nachlässt, nach Amerika zu reisen”, sagte sie im Vorfeld der “Traumschiff”-Folge “Miami” zu Ostern. “Die aktuelle Entwicklung bereitet mir Sorge.”

Die Schauspielerin erläuterte das so: “Wenn ich höre, dass es für Transmenschen Probleme bei der Einreise geben kann, weil das Geschlecht im Pass nicht identisch ist mit dem Geschlecht bei der Geburt, wenn Touristen für mehrere Wochen in Haftanstalten festgehalten werden, aufgrund von Missverständnissen. Die reaktionäre Weltsicht von Trump und seinen Adlaten besorgt mich sehr. Wir müssen unseren Kontinent stärken und dem ein erstarktes Europa entgegensetzen.” Der Film “Traumschiff: Miami” läuft am Sonntag (20. April) um 20.15 Uhr in ORF 2.