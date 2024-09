Dänische Königin Margrethe aus Krankenhaus entlassen

Von: APA/AFP

Nach einem Sturz ist die dänische Königin Margrethe II., die Anfang des Jahres abgedankt hatte, aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ihren Verpflichtungen werde die 84-Jährige zunächst nicht nachkommen können, teilte das Königshaus am Freitag mit. Der beliebten Königin, die 52 Jahre lang über das skandinavische Land herrschte, gehe es “den Umständen entsprechend gut, aber sie wird für längere Zeit krankgeschrieben sein”.

Die Monarchin war den Angaben zufolge am Mittwochabend nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie erlitt demnach eine Verletzung der Halswirbelsäule und brach sich die linke Hand. Diese liegt nun in Gips. In den nächsten Monaten muss Margrethe II. zudem eine Halskrause tragen.

In ihrer Neujahrsansprache hatte die Monarchin überraschend ihre Abdankung angekündigt. Am 14. Jänner übergab sie den Thron an ihren ältesten Sohn, der nun König Frederik X. ist. Ihren Titel als Königin hat sie auch nach ihrer Abdankung behalten.