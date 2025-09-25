Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Dakota Johnson eröffnete Zurich Film Festival
Johnson erhält in Zürich eine Auszeichnung

Dakota Johnson eröffnete Zurich Film Festival

Donnerstag, 25. September 2025 | 19:30 Uhr
Johnson erhält in Zürich eine Auszeichnung
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE COPPOLA
Schriftgröße

Von: APA/sda

Die US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Dakota Johnson hat das 21. Zurich Film Festival in der Schweiz eröffnet. Sie wird mit dem “Golden Eye Award” für ihre Rolle in “Splitsville” und ihre Karriere ausgezeichnet. Johnson wird die Auszeichnung im Rahmen der Eröffnungsgala am Donnerstagabend überreicht. Sie wird die Beziehungskomödie “Splitsville” gemeinsam mit dem ebenfalls anwesenden Regisseur, Schauspieler und Produzenten Michael Angelo Covino präsentieren.

Das diesjährige Zurich Film Festival (ZFF) wartet mit 114 Filmen auf. Davon sind 41 als Welt- oder Europapremiere zu sehen. Von den 114 Produktionen sind 16 Schweizer Filme. Einer davon ist die Adaption des als unverfilmbar geglaubten Max-Frisch-Stoffes “Stiller” von Stefan Haupt. Die Schweizer Filmproduzentin Anne Walser wird dafür sowie für ihre Karriere den Career Achievement Award erhalten.

Lifetime Archievement Award für Russel Crowe

Im Rampenlicht stehen aber auch einmal mehr US-amerikanische Filme und ihre Stars: Oscar-Preisträger Russel Crowe (“Gladiator”) erhält den Lifetime Achievement Award. Am Festival ist er im psychologischen Thriller “Nuremberg” zu sehen, in dem er den Nazi Hermann Göring spielt. Aus der Serie “The Crown” bekannt ist die britische Schauspielerin Claire Foy. Sie wird am ZFF das Goldene Auge für ihre vielseitige Karriere und ihre Leistung in ihrem neuen Film “H Is For Hawk” entgegennehmen.

Das diesjährige ZFF dauert bis zum 5. Oktober. Es handelt sich um die erste Ausgabe des Festivals nach dem Eigentümerwechsel im Juli dieses Jahres. Die “Neue Zürcher Zeitung” verkaufte das ZFF an eine neue Eigentümergruppe rund um den Festivaldirektor Christian Jungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
98
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
62
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
44
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Kommentare
31
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Kommentare
30
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Anzeigen
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 