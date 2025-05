Feine Sahne Fischfilet schwimmen sich frei

Von: apa

Die deutsche Band Feine Sahne Fischfilet, bekannt für ihre klare Positionierung gegen die extreme Rechte sowie für energiegeladenen Punk, Ska-Punk und Indie-Rock, bringt Ende Mai ihren neuen Longplayer “Wir kommen in Frieden” heraus. “Ich habe das Gefühl, dass diese Platte so ein Freischwimmeralbum ist”, sagt Sänger Jan “Monchi” Gorkow im APA-Interview. Genregrenzen werden munter übertreten: “Wenn wir etwas geil finden, machen wir es”, so die Devise.

Die Alben der Formation aus Mecklenburg-Vorpommern seien über die Jahre “immer persönlicher” geworden, wie der Sänger anmerkt. “Wir tun jetzt trotzdem nicht immer nur auf lieb und nett. Es gibt genauso noch Lieder, die durch die Tür treten.” Zu Krachern wie dem Titelstück oder Up-Tempo-Stimmungsmachern wie “Endlich auf Reise” gesellen sich auf der neuen Produktion das ruhige “Haut an Haut”, das Gorkow schrieb, weil er Vater wurde, und mit “Jungs und Kokain” (eine Zusammenarbeit mit Miss Platnum) ein waschechter Popsong.

Kein Fischfilet ohne Trompete

Bei aller Weiterentwicklung ist die Gruppe ihrer musikalischen Identität treu geblieben. “Ich könnte mir Feine Sahne Fischfilet zum Beispiel nicht ohne Trompete vorstellen”, sagt Gorkow. “Es gibt so Sachen, die wir lieben, die uns wichtig sind. Aber ich finde es toll, nicht das Gefühl zu haben, dass wir uns wiederholen.” Auf das poppige “Jungs und Kokain” angesprochen: “Vielleicht hätten wir es vor ein paar Jahren nicht gemacht. Da hätten wir uns vielleicht noch Gedanken gemacht, was die Leute dazu sagen werden.”

Man habe sich auch gar nicht vorgenommen, einen Popsong zu schreiben, ergänzt Drummer Olaf Ney: “Wir hören alle verschiedenste Musik – und das ist dann eben so entstanden. Darüber waren wir glücklich, weil wir fast keiner Musikrichtung abgeneigt sind. Natürlich sagen manche ganz schnell, das sei ihnen nicht mehr hart genug. Aber genau das macht es am Ende aus: Dass man wagt, auch mal anders zu klingen.” Knallen tut es auf “Wir kommen in Frieden” trotzdem auch ausreichend.

Nicht stehen bleiben

Bei den Texten bleiben Feine Sahne Fischfilet bei ihrer direkten Art. Aber auch hier zeigt man sich reifer, betont Gorkow. “Da gibt es diese Formel: Bei sich bleiben, aber nicht stehen bleiben. Die trägt mich durch mein Leben und passt auch zur Band. Wir haben das mit den letzten Alben geschafft, dass wir musikalisch und inhaltlich nicht stehen bleiben. Wir haben uns weit weg entwickelt vom Parolen-Gedresche, treffen aber trotzdem klare Aussagen – und hauen teilweise immer noch Polarisierendes heraus.” In letztere Kategorie gehört etwa der Song “Awarenesskonzept”, der sich gegen “übertriebene Wokeness” richtet: “Die spielt nur den Nazis in die Hände”, kritisiert Gorkow.

Ihr kompromissloses politisches Engagement hat Feine Sahne Fischfilet Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen eingebracht. “Es hat sich in der Gesellschaft krass was verändert, dadurch ist es viel intensiver geworden. Wir haben es jetzt nicht mehr nur mit kleinen Kameradschaftsgruppen zu tun, sondern mit einem gesellschaftlichen Phänomen”, betont der Sänger. Ob er denn glaubt, mit seinen Liedern Überzeugungsarbeit zu leisten? “Man kann von Bands nicht erwarten, dass sie gesellschaftliche Phänomene eindämmen. Was wir machen können, ist den Leuten das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind.”

Am 4. Juni spielen Feine Sahne Fischfilet ein Open Air in der Wiener Arena. “Wir haben nicht ein Plakat geklebt und es ist ausverkauft”, freuen sich die beiden Musiker. “Das ist ein riesen Kompliment.”

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E – https://feinesahnefischfilet.de)