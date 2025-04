Finaler “Mission: Impossible”-Film wird in Cannes gezeigt

Von: apa

Hollywoodstar Tom Cruise (62) bringt das große Finale von “Mission: Impossible” an die Croisette: Der letzte Teil der Filmreihe, “The Final Reckoning”, wird am 14. Mai bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere feiern. Der Actionstreifen von Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie läuft außer Konkurrenz, teilte das Festival am Dienstag mit. Für Cruise ist es der dritte Auftritt in Cannes. Zuletzt war er mit “Top Gun: Maverick” 2022 vor Ort.

Erstmals schlüpfte Cruise 1996 in die Rolle von Geheimagent Ethan Hunt. Seitdem sind sieben Filme der Spionagereihe erschienen. “The Final Reckoning” knüpft direkt an den Vorgänger “Dead Reckoning” von 2023 an. Neben Cruise sind auch Ving Rhames, Simon Pegg oder Angela Bassett im neuen Film zu erleben. Das komplette Programm der Filmfestspiele soll am Donnerstag bekanntgegeben werden. Die 78. Festivalausgabe findet von 13. bis 24. Mai statt.

(S E R V I C E – www.festival-cannes.com)