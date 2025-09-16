Folkshilfe und Avec mit einer pathosfreien Ode an Heimat

Von: apa

Die Gruppe Folkshilfe, bekannt für “Quetschn-Synthi-Pop”, hat gemeinsam mit der Sängerin und Songschreiberin Avec einen Song aufgenommen. “Home/Dahoam” ist eine Ode an die Heimat, “frei von Pathos und Patriotismus”, wie die Kooperationspartner betonen, gesungen in Englisch und in oberösterreichischem Dialekt. “Der Song ist rausgeflutscht”, beschrieb Folkshilfe-Sänger Florian Ritt die gemeinsame Arbeit an dem Lied.

Man habe sich auf Festivals kennengelernt, sagte Florian Ritt. “Wir sind ins Quatschen gekommen und haben uns gut verstanden. Irgendwann habe ich zu Miriam (Hufnagl alias Avec, Anm.) gesagt, es wäre doch cool, wenn wir einen gemeinsamen Song machen. Vielleicht passt’s mal.” Dann war der Zeitpunkt tatsächlich gekommen: “Wir haben über das gesprochen, was für uns Heimat ist, wo wir herkommen, wo wir uns wohlfühlen. Und in drei Stunden war der Song fertig”, so Ritt.

Ein englischer Song lasse sich für sie eigentlich leichter umsetzen, erzählte Avec in einer Presseinformation. “Aber dadurch, dass der oberösterreichische Dialekt natürlich meine Muttersprache ist, hat sich das für mich sehr natürlich angefühlt. Das hat sehr gut funktioniert beim Schreiben.”