Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Frau nach Schüssen auf Rihannas Haus in LA festgenommen
Rihanna wurde bei dem Vorfall nicht verletzt

Frau nach Schüssen auf Rihannas Haus in LA festgenommen

Montag, 09. März 2026 | 20:54 Uhr
Rihanna wurde bei dem Vorfall nicht verletzt
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach einem Schusswaffenangriff auf das Haus von Popstar Rihanna in Los Angeles ist eine Verdächtige festgenommen worden. Die Frau befinde sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Gewahrsam, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sei eine halbe Stunde nach dem Vorfall am Sonntag in einem Einkaufszentrum festgenommen worden. Die Kaution wurde auf mehr als zehn Millionen Dollar festgelegt. Die Sängerin war zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause, sie blieb unverletzt.

Nach Polizeiangaben waren die Schüsse aus einem Auto heraus mit einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 abgefeuert worden. Auf Aufnahmen vom Tatort waren Einschusslöcher im Eingangstor des Anwesens zu sehen. Rihanna lebt laut dem Lokalradiosender KTLA in dem Haus in Beverly Hills zusammen mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky, und den gemeinsamen Kindern. Die Sängerin äußerte sich bisher nicht zu dem Angriff.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
43
“Finde keine Mäuse mehr”
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
41
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
32
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Kommentare
26
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Frauentag: Forderungen nach Gleichstellung und besserer Vereinbarkeit
Kommentare
23
Frauentag: Forderungen nach Gleichstellung und besserer Vereinbarkeit
Anzeigen
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 