“Game of Thrones”-Kinofilm soll kommen

Mittwoch, 04. März 2026 | 10:05 Uhr
Auch neue Serie ist geplant
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/LUKE HALES
Von: APA/dpa

Das Filmstudio Warner Bros. hat einem Bericht zufolge einen Kinofilm zur Erfolgsserie “Game of Thrones” in Arbeit. Wie das US-Branchenblatt “The Hollywood Reporter” berichtet, ist Produzent und Drehbuchautor Beau Willimon, der die Arbeiten an der Netflix-Erfolgsserie “House of Cards” leitete, mit der Umsetzung betraut.

Das Magazin hatte kürzlich in einer Titelgeschichte mit “Game of Thrones”-Erfinder George R. R. Martin angedeutet, dass es einen solchen Film geben könne. Auch der Sender HBO entwickle eine neue Serie. In dem Kinofilm soll es um die Eroberung von Westeros durch Targaryen-König Aegon I gehen, der die Targaryen-Dynastie in den Sieben Königslanden begründete. Ob das Projekt umgesetzt wird, soll angesichts der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance aber noch nicht komplett sicher sein.

Neuer Serienableger startete im Januar

George R. R. Martin schuf mit seiner mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie “Game of Thrones” über Intrigen und Drachen. Seine Bücher waren die Grundlage für einen der größten Hypes der TV-Geschichte. Seit Januar läuft bei HBO Max der neue Serienableger “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und seinem Knappen Egg sollen rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie spielen und beruhen auf Martins Trilogie “Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben”.

