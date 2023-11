Gery Keszler feiert Geburtstag und ersten Life Ball vor 30 Jahren

Am Welt-Aids-Tag, dem 1. Dezember 2023, kann noch einmal Life Ball-Luft geschnuppert werden. 2019 verkündetet Gery Keszler das Aus des Charity-Events. Anlässlich seines 60. Geburtstages und weil vor 30 Jahren der erste Life Ball stattgefunden hat, wird im Wiener Palais Auersperg noch einmal das bunte Event auferstehen. Zunächst feiert Geszler sein Wiegenfest mit geladenen Gästen, danach können Tickets für die Hommage 30 Jahre Life Ball erworben werden.

Der erste Teil des Abendprogramms wird Keszler mit Freunden und Wegbegleitern feiern, für das Event ab 22.00 Uhr sind Tickets erhältlich. Es werden Acts von Künstlerinnen und Künstlern, die auch den Life Ball über die Jahre begleitet haben, präsentiert. Auftreten werden etwa Conchita Wurst, der französische DJ Mosey aka Pierre Sarkozy, der deutsche DJ Avaion, Amadeus Award-Gewinner Möwe oder Sin Morera aus den USA. “Der Abend wird eine Melange aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widerspiegeln,” freute sich Keszler. “Gemeinsam wollen wir noch einmal ein Fest der Vielfalt und Selbstentfaltung feiern, das die Magie des Life Balls in jedem einzelnen Gast noch einmal aufleben lässt und die daraus entstandene Community wieder vereint.”

Am 29. Mai 1993 fand der erste Life Ball im Wiener Rathaus statt. Zahlreiche Promis kamen in den Jahren darauf regelmäßig nach Wien, um dem Charity-Event beizuwohnen. Insgesamt konnten von 1993 bis 2019 über 30 Millionen Euro für HIV/Aids-Projekte auf der ganzen Welt gesammelt werden.

(S E R V I C E – “An Homage to Life Ball – A night to remember”, Freitag, 1. Dezember 2023, Palais Auersperg, Auerspergstraße, 1080 Wien, Ticket Infos über www.oeticket.com, Ticket Hotline: 0900 – 9496096, Ticketpreis 75 Euro (zzgl. Ticketgebühr), Einlass: Ab 22:00 Uhr, inklusive 25-Euro-Gutschein für den Life+-Kostümfundus. Weitere Infos unter www.life-costumes.org.)