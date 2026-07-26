“Ghost Rider” und “Black Panther 3” präsentiert

Von: APA/Reuters

Marvel Studios hat am Samstag auf der San Diego Comic-Con eine Reihe kommender Projekte vorgestellt, darunter “Ghost Rider” mit Ryan Gosling in der Hauptrolle und unter der Regie von Shawn Levy sowie “Black Panther 3”. Letzterer Film soll am 15. Dezember 2028 in die Kinos kommen und präsentiert David Jonsson als neuen T’Challa, den Sohn des vorherigen Black Panther, der vom verstorbenen Chadwick Boseman verkörpert wurde.

Auch “Ghost Rider” soll 2028 erscheinen, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Auf dem Panel wurden außerdem erste Szenen aus dem nächsten großen Projekt des Franchise nach “Spider-Man: Brand New Day”, der am Freitag in die Kinos kommt, gezeigt: “Avengers: Doomsday”.

Gosling wird Ghost Rider

“Ist das wirklich wahr?”, fragte Gosling, als er die Fans mit seinem Auftritt für “Ghost Rider” überraschte. “Wenn wir das wirklich machen, gibt es nur einen Regisseur”, fügte der “Barbie”-Darsteller hinzu. Shawn Levy, Regisseur von “Deadpool” und “Wolverine”, gesellte sich daraufhin zu ihm auf die Bühne.

Das Publikum bekam außerdem einen Einblick in Szenen, in denen der Bösewicht Doctor Doom die Avengers im Kampf besiegt. Der Teaser enthüllt auch, dass Doom eine Armee von Sentinels befehligt, den riesigen, Mutanten jagenden Robotern, die aus Marvels X-Men-Comics bekannt sind.

Rückkehr von Peggy Carter

Marvel-Präsident Kevin Feige begrüßte das große Team von “Avengers: Doomsday” zu einem Panel. Es nahmen die Regisseure Anthony und Joe Russo teil sowie die Darsteller Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman und andere. Hayley Atwell bestätigte ihre Rückkehr als Peggy Carter im neuen Film.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Doctor-Doom-Maske und einen Umhang. Robert Downey Jr., der in seiner Rolle als Victor von Doom zu sprechen begann, lud die Anwesenden ein, die neue Kleidung anzulegen, um den neuen Bösewicht zu unterstützen.

Umkämpfter Kinoabend im Oktober

Weitere Highlights waren die Überraschungsauftritte von Jon Bernthal, der den knallharten Antihelden Punisher spielt, und Ryan Reynolds, der den frechen, rot gekleideten Superhelden Deadpool verkörpert. Die Marvel-Filme haben weltweit fast 33 Milliarden US-Dollar eingespielt – das höchste Einspielergebnis aller Filmreihen. “Avengers: Endgame”, erschienen 2019, ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten.

Am 18. Oktober startet “Avengers: Doomsday” zeitgleich mit dem dritten Teil der Warner-Bros.-Science-Fiction-Reihe “Dune”. Damit ist ein heiß umkämpfter Kinoabend unter dem Motto “Dunesday” vorprogrammiert. Nach “Doomsday” folgt im Dezember 2027 der nächste große Franchise-Film, “Avengers: Secret Wars”.