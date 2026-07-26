Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Ghost Rider” und “Black Panther 3” präsentiert
Ryan Gosling stellte sich als Ghost Rider vor

“Ghost Rider” und “Black Panther 3” präsentiert

Sonntag, 26. Juli 2026 | 10:56 Uhr
Ryan Gosling stellte sich als Ghost Rider vor
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Marvel Studios hat am Samstag auf der San Diego Comic-Con eine Reihe kommender Projekte vorgestellt, darunter “Ghost Rider” mit Ryan Gosling in der Hauptrolle und unter der Regie von Shawn Levy sowie “Black Panther 3”. Letzterer Film soll am 15. Dezember 2028 in die Kinos kommen und präsentiert David Jonsson als neuen T’Challa, den Sohn des vorherigen Black Panther, der vom verstorbenen Chadwick Boseman verkörpert wurde.

Auch “Ghost Rider” soll 2028 erscheinen, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Auf dem Panel wurden außerdem erste Szenen aus dem nächsten großen Projekt des Franchise nach “Spider-Man: Brand New Day”, der am Freitag in die Kinos kommt, gezeigt: “Avengers: Doomsday”.

Gosling wird Ghost Rider

“Ist das wirklich wahr?”, fragte Gosling, als er die Fans mit seinem Auftritt für “Ghost Rider” überraschte. “Wenn wir das wirklich machen, gibt es nur einen Regisseur”, fügte der “Barbie”-Darsteller hinzu. Shawn Levy, Regisseur von “Deadpool” und “Wolverine”, gesellte sich daraufhin zu ihm auf die Bühne.

Das Publikum bekam außerdem einen Einblick in Szenen, in denen der Bösewicht Doctor Doom die Avengers im Kampf besiegt. Der Teaser enthüllt auch, dass Doom eine Armee von Sentinels befehligt, den riesigen, Mutanten jagenden Robotern, die aus Marvels X-Men-Comics bekannt sind.

Rückkehr von Peggy Carter

Marvel-Präsident Kevin Feige begrüßte das große Team von “Avengers: Doomsday” zu einem Panel. Es nahmen die Regisseure Anthony und Joe Russo teil sowie die Darsteller Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman und andere. Hayley Atwell bestätigte ihre Rückkehr als Peggy Carter im neuen Film.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Doctor-Doom-Maske und einen Umhang. Robert Downey Jr., der in seiner Rolle als Victor von Doom zu sprechen begann, lud die Anwesenden ein, die neue Kleidung anzulegen, um den neuen Bösewicht zu unterstützen.

Umkämpfter Kinoabend im Oktober

Weitere Highlights waren die Überraschungsauftritte von Jon Bernthal, der den knallharten Antihelden Punisher spielt, und Ryan Reynolds, der den frechen, rot gekleideten Superhelden Deadpool verkörpert. Die Marvel-Filme haben weltweit fast 33 Milliarden US-Dollar eingespielt – das höchste Einspielergebnis aller Filmreihen. “Avengers: Endgame”, erschienen 2019, ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten.

Am 18. Oktober startet “Avengers: Doomsday” zeitgleich mit dem dritten Teil der Warner-Bros.-Science-Fiction-Reihe “Dune”. Damit ist ein heiß umkämpfter Kinoabend unter dem Motto “Dunesday” vorprogrammiert. Nach “Doomsday” folgt im Dezember 2027 der nächste große Franchise-Film, “Avengers: Secret Wars”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
68
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
48
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Kommentare
44
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Kommentare
40
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Kommentare
36
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 