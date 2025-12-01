Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gottschalk tritt trotz Krebserkrankung in Live-TV-Show auf
Montag, 01. Dezember 2025 | 12:36 Uhr
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Von: APA/dpa

Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird trotz seiner Krebserkrankung in einer Liveshow auftreten. Die RTL-Sendung “Denn sie wissen nicht, was passiert” werde wie geplant am kommenden Samstag (6. Dezember) stattfinden, sagte ein Sendersprecher: “Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern.”

Gottschalk hatte am Sonntag seine schwere Erkrankung nach irritierenden Auftritten bei der Bambi-Verleihung in München und jüngst bei der Romy-Gala in Kitzbühel öffentlich gemacht. “Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs”, sagte der 75-Jährige in einem “Bild”-Interview. Und weiter: “Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.” Die große Samstagabendshow auf RTL soll der letzte TV-Auftritt sein, bevor sich der Entertainmentstar von der Bühne zurückzieht. Gottschalk hatte die Diagnose vor knapp vier Monaten erhalten und musste bereits zwei Mal operiert werden. Er nehme bis heute starke Medikamente mit Nebenwirkungen, sagte Gottschalks Ehefrau Karina.

Das Bekanntwerden der Krebserkrankung hat auch bei seinem früheren Haussender ZDF Sorgen ausgelöst. “Die Nachricht hat uns sehr betroffen gemacht. Wir wünschen Thomas von Herzen, dass seine Lebensfreude und sein Optimismus ihm dabei helfen, die Krankheit zu besiegen”, sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler auf dpa-Anfrage. Für das Zweite hat Gottschalk mehr als 150 Mal die Samstagabend-Show “Wetten, dass..?” moderiert.

