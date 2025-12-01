Hochzeitschampagner von Charles und Diana wird versteigert

Von: APA/AFP

Eine von nur zwölf Champagnerflaschen, die für die vermeintliche Märchenhochzeit zwischen dem heutigen britischen König Charles III. und Prinzessin Diana hergestellt wurden, wird in diesem Monat in Dänemark versteigert. Es handle sich um eines der Magnumgebinde, die für die royale Hochzeit im Jahr 1981 entworfen und entsprechend etikettiert worden waren, sagte Thomas Rosendahl Andersen, Weinexperte des Auktionshauses Bruun Rasmussen.

Die Versteigerung soll am 11. Dezember in einem Vorort von Kopenhagen stattfinden. Das Auktionshaus rechnet damit, dass für den Dom Perignon Vintage aus dem Jahr 1961 500.000 bis 600.000 Kronen (zwischen 67.000 und 80.000 Euro) geboten werden. Die besondere Flasche könne sowohl unter Weinkennern als auch bei Royals-Fans Interessenten finden, sagte Rosendahl. “Man kann den absolut noch trinken”, so der Weinkenner über den jahrzehntealten Champagner. Jede Flasche alkoholischer Getränke, die sein Auktionshaus verkaufe, werde im Voraus entsprechend “untersucht und inspiziert”.

Kein Verkaufsschlager per se

Noch ist die Flasche im Besitz eines Sammlers, der anonym bleiben will und der den edlen Tropfen von einem Londoner Händler erworben hatte. Der Champagner von der Hochzeit von Charles und Lady Di ist aber kein Verkaufsschlager per se. Bei einer Auktion in Großbritannien im Jahr 2004 hatte eine der Magnumflaschen keinen Käufer gefunden. Ein Jahr später wurde eine andere des Dutzends immerhin für umgerechnet gut 10.000 Euro versteigert.

Die Ehe von Charles und Diana stand unter keinem guten Stern. 1996 wurde sie geschieden. Im Jahr darauf starb Diana bei einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Paris. Die beiden gemeinsamen Söhne Prinz William und Prinz Harry waren damals erst 15 und zwölf Jahre alt. 2005 heiratete Charles schließlich seine jetzige Frau Camilla, im Mai 2023 wurde er zum britischen König gekrönt.