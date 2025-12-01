Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Hochzeitschampagner von Charles und Diana wird versteigert
Magnumgebinde soll am 11. Dezember in Kopenhagen versteigert werden

Hochzeitschampagner von Charles und Diana wird versteigert

Montag, 01. Dezember 2025 | 12:43 Uhr
Magnumgebinde soll am 11. Dezember in Kopenhagen versteigert werden
APA/APA/AFP/CAMILLE BAS-WOHLERT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Eine von nur zwölf Champagnerflaschen, die für die vermeintliche Märchenhochzeit zwischen dem heutigen britischen König Charles III. und Prinzessin Diana hergestellt wurden, wird in diesem Monat in Dänemark versteigert. Es handle sich um eines der Magnumgebinde, die für die royale Hochzeit im Jahr 1981 entworfen und entsprechend etikettiert worden waren, sagte Thomas Rosendahl Andersen, Weinexperte des Auktionshauses Bruun Rasmussen.

Die Versteigerung soll am 11. Dezember in einem Vorort von Kopenhagen stattfinden. Das Auktionshaus rechnet damit, dass für den Dom Perignon Vintage aus dem Jahr 1961 500.000 bis 600.000 Kronen (zwischen 67.000 und 80.000 Euro) geboten werden. Die besondere Flasche könne sowohl unter Weinkennern als auch bei Royals-Fans Interessenten finden, sagte Rosendahl. “Man kann den absolut noch trinken”, so der Weinkenner über den jahrzehntealten Champagner. Jede Flasche alkoholischer Getränke, die sein Auktionshaus verkaufe, werde im Voraus entsprechend “untersucht und inspiziert”.

Kein Verkaufsschlager per se

Noch ist die Flasche im Besitz eines Sammlers, der anonym bleiben will und der den edlen Tropfen von einem Londoner Händler erworben hatte. Der Champagner von der Hochzeit von Charles und Lady Di ist aber kein Verkaufsschlager per se. Bei einer Auktion in Großbritannien im Jahr 2004 hatte eine der Magnumflaschen keinen Käufer gefunden. Ein Jahr später wurde eine andere des Dutzends immerhin für umgerechnet gut 10.000 Euro versteigert.

Die Ehe von Charles und Diana stand unter keinem guten Stern. 1996 wurde sie geschieden. Im Jahr darauf starb Diana bei einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Paris. Die beiden gemeinsamen Söhne Prinz William und Prinz Harry waren damals erst 15 und zwölf Jahre alt. 2005 heiratete Charles schließlich seine jetzige Frau Camilla, im Mai 2023 wurde er zum britischen König gekrönt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
33
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
28
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Kommentare
20
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 