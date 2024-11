Jamie Lee Curtis zu Trumps Sieg: Viele haben jetzt Angst

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Jamie Lee Curtis (65) zeigt sich besorgt nach dem Wahlsieg von Donald Trump. “Das bedeutet eine sichere Rückkehr zu einer restriktiveren, manche fürchten drakonischen Zeit”, schrieb die Schauspielerin bei Instagram. “Viele befürchten, dass ihre Rechte eingeschränkt und verweigert werden. Minderheiten und junge Menschen haben Angst, Schwule und Trans-Menschen werden mehr Angst haben”, führte Curtis aus, die ein Kind hat, das sich 2020 als transgender outete.

“Wir wissen, dass es vielen Frauen jetzt schwerfallen wird, reproduktive Gesundheitsversorgung zu erhalten, die sie brauchen und verdienen”, nannte Curtis weitere Probleme, die sich aus den Ankündigungen Trumps und seines Teams ergeben könnten. “Für all diese Menschen wird es diejenigen geben, die ihnen helfen”, ergänzte Curtis. “Mich eingeschlossen.” Und weiter: “Kämpfen Sie für Frauen und unsere Kinder und ihre Zukunft und kämpfen Sie Tag für Tag gegen die Tyrannei. Ein Kampf nach dem anderen. Ein Protest nach dem anderen. Das bedeutet es, Amerikaner zu sein.”

Jamie Lee Curtis, Tochter von Tony Curtis (“Manche mögen’s heiß”) und Janet Leigh (“Psycho”), schaffte einst mit 19 Jahren den Durchbruch als Laurie Strode im Kult-Horrorfilm “Halloween”. Später spielte sie in Filmen wie “Ein Fisch namens Wanda” und “True Lies – Wahre Lügen” mit. 2023 gewann Curtis einen Oscar als Nebendarstellerin für ihre Darstellung einer peniblen Steuerbeamtin in der Science-Fiction-Actionkomödie “Everything Everywhere All at Once”. Sie gehört zu den bekanntesten Filmstars und gilt als Ikone des liberalen Hollywood.