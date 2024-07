Jan Delay liebt mittlerweile Sommertouren

Anfang Juli gastierte der Sänger auch in der Wiener Arena

Von: APA/dpa

Der Hamburger Musiker Jan Delay tourt mittlerweile am liebsten im Sommer durch die Lande – und ein Grund dafür ist die Corona-Pandemie. “Zwischendurch war Corona, alles wurde abgesagt und ich habe dafür plädiert, dass, wenn wir neue Shows planen, dann nur noch für den Sommer”, sagte der 47-Jährige der Zeitschrift “Szene Hamburg”. Vor Corona hätte er Touren nie in den Sommer gelegt, weil diese Zeit für die Festivals reserviert war.

“Ich habe dann bemerkt: Bei Sommerkonzerten kommen viel mehr Leute. Nicht bloß, weil es cooler für Kinder ist, sondern ganz allgemein.” Deshalb sei für ihn schnell klar gewesen, dass er seine Best-of-Tour auf jeden Fall in die warme Zeit legen will. “Eigentlich will ich nur noch im Sommer touren.” Delay ist seit Ende Mai und noch bis Mitte September auf Konzertreise zu seinem 25-jährigen Jubiläum im deutschsprachigen Raum unterwegs.