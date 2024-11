Japanische Prinzessin Yuriko mit 101 Jahren gestorben

Von: APA/dpa

Prinzessin Yuriko von Japan ist mit 101 Jahren gestorben. Wie das kaiserliche Hofamt mitteilte, starb das älteste noch lebende Mitglied der Kaiserfamilie Freitagfrüh (Ortszeit) im St. Luke Krankenhaus in Tokio. Dort wurde sie bereits im März wegen eines leichten Hirninfarkts eingewiesen.

Geboren wurde Yuriko im Jahr 1923. Nach einem Studium an der Gakushuin-Frauenakademie in Tokio heiratete sie mit 18 Jahren Prinz Mikasa, den jüngsten Bruder von Kaiser Hirohito. Die beiden waren 75 Jahre lang verheiratet und hatten fünf gemeinsame Kinder, von denen drei bereits tot sind. Yurikos Ehemann Mikasa starb 2016 mit 100 Jahren durch einen Herzstillstand. Ihre letzten Jahre verlebte Mikasa zurückgezogen im Palast Akasaka in Tokio.