Jeanette Biedermann erwartet ihr erstes Kind

Donnerstag, 12. März 2026 | 09:47 Uhr
Popsängerin Jeanette Biedermann ist schwanger und erwartet im Alter von 46 Jahren ihr erstes Kind. “Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!”, schrieb die Musikerin und Schauspielerin auf Instagram. Dazu postete sie ein Bild von sich mit Babybauch. Biedermann äußerte sich auch dazu, wie sie schwanger wurde. Sie habe das Thema in die Hände der Natur gelegt: “Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay.”

Jetzt hätten die Natur und die Bestimmung entschieden, ihr dieses kleine Wunder zu schenken. “Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine riesen Überraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns! Nach all den turbulenten Jahren, beginnt nun ein neues Leben!”, schrieb Biedermann weiter. Zum Vater des Kindes machte sie keine Angaben.

Zuvor war bereits über die Schwangerschaft berichtet worden. Biedermann wurde durch die RTL-Soap “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” bekannt. Als Sängerin gewann sie bereits etliche Preise, darunter den Musik-Echo und die Goldene Kamera. Im vergangenen Jahr trat sie als Kandidatin in der RTL-Tanzshow “Let’s Dance” an.

