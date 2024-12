Jim Carrey: Jeder Mann will Keanu Reeves sein

Von: APA/dpa

US-Schauspieler Jim Carrey sieht in seinem Schauspiel-Kollegen Keanu Reeves ein Vorbild für alle Männer. “Er ist der Mann, der jeder Mann sein möchte”, schwärmte der 62-Jährige über seinen zwei Jahre jüngeren Kollegen in einem Interview des US-Portals “Access Hollywood”. Reeves habe so eine “wunderschöne, stoische Art” und sei “sehr cool”, sagte Carrey.

Beide Hollywoodstars liehen für die englische Original-Version des neuen Kinderfilms “Sonic the Hedgehog 3” verschiedenen Charakteren ihre Stimme. Der neue gemeinsame Film sei “nur ein weiterer cooler Schritt in einer Reihe von coolen Schritten”, die Reeves in seinem Leben gemacht habe, führte Carrey aus. “Sonic the Hedgehog 3” kommt in Österreich am 21. Dezember in die Kinos.