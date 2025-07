Justin Bieber veröffentlicht überraschend neues Album

Von: APA/dpa

Vier Jahre nach Erscheinen seines letzten Studioalbums hat Popstar Justin Bieber am Freitag überraschend eine neue Platte veröffentlicht. Das Album mit dem Titel “SWAG” enthält Lieder wie “All I Can Take”, “Go Baby”, “Dadz Love” und “Swag”. Der 31-jährige Kanadier hatte die neue Musik erst tags zuvor angeteasert und seine Fans mit Bildern von Werbetafeln in Aufruhr versetzt, ohne jedoch konkret sein siebtes Studioalbum anzukündigen oder ein Veröffentlichungsdatum zu nennen.

Seine Instagram-Posts am Donnerstag zeigten Tafeln in Städten, auf denen er und das Wort “Swag” zu sehen waren sowie eine Liste von 21 neuen Liedern. Auf einigen Tafeln war auch seine Frau, das Model Hailey Bieber, mit ihrem gemeinsamen Sohn auf dem Arm zu sehen. Biebers Sohn Jack Blues wurde im August 2024 geboren.

Seine Fans drückten in den Kommentaren ihre Begeisterung und Vorfreude auf die neue Musik aus. Seit Freitagmorgen ist das neue Album bei den Streamingdiensten Spotify und Apple Music abrufbar. Sein letztes Studioalbum hatten Bieber und sein Label Def Jam im Jahr 2021 mit “Justice” herausgebracht.