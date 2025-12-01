Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Keine Beerdigung für Ingrid van Bergen
Montag, 01. Dezember 2025 | 11:15 Uhr
Von: APA/dpa

Für die in der vergangenen Woche gestorbene Schauspielerin Ingrid van Bergen wird es keine Beerdigung geben. Dies bestätigte ihre enge Freundin, mit der sie seit vielen Jahren in einem Haus in der niedersächsischen Gemeinde Eyendorf südlich von Hamburg lebte. “Sie will sang- und klanglos von der Erde verschwinden”, sagte die Frau am Montag. Die Leiche werde verbrannt – was mit der Asche passiere, sei noch offen.

Van Bergen war im Alter von 94 Jahren gestorben. In den 1950er- und 1960er-Jahren gehörte die Schauspielerin mit der markanten rauchigen Stimme zu den bekanntesten deutschen Filmstars. 1977 gab es einen großen Skandal um van Bergen. Nachdem sie ihren Geliebten erschossen hatte, saß die Schauspielerin mehrere Jahre wegen Totschlags im Gefängnis. Nach ihrer Entlassung Anfang der 1980er-Jahre gelang ihr erst nach und nach der Wiedereinstieg.

