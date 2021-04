Klopf Klopf: Ein tröstliches Lied über den Tod

Brixen – Der neue Song des Brixner Liedermachers Markus „Doggi“ Dorfmann bricht ein gesellschaftliches Tabu.

Das Lied schenkt Trost, obwohl der Tod keinen Trost kennt. Markus „Doggi“ Dorfmann erzählt in seinem neuen Song Klopf Klopf in sinnlichen Worten vom Abschied und spricht das Unausweichliche willkommenheißend an. Das Thema Tod hat den Liedermacher schon immer inspiriert. Mit Verzicht und Abschied müsse jede*r tagtäglich klarkommen und der große Abschied stehe allen bevor, sagt Markus „Doggi“ Dorfmann.

Daher sei es müßig, ihn aus dem Leben auszuklammern. In der Karwoche und zu Allerheiligen seien die Menschen zu diesem Thema am ehesten zu erreichen, meint der Brixner. Er hat den Karfreitag gewählt, um sein Lied mit der Öffentlichkeit zu teilen.

https://www.suedtirolnews.it/wp-content/uploads/2021/04/Klopf-Master1703.mp3