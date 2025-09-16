Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kranke Königin Camilla verpasst royale Trauerfeier
Königin Camilla erholt sich von einer Nasennebenhöhlen-Entzündung

Kranke Königin Camilla verpasst royale Trauerfeier

Dienstag, 16. September 2025 | 13:52 Uhr
Königin Camilla erholt sich von einer Nasennebenhöhlen-Entzündung
APA/APA/AFP/POOL/AARON CHOWN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Königin Camilla (78) kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Trauerfeier für die verstorbene Herzogin von Kent teilnehmen. Die Königin erhole sich von einer akuten Entzündung der Nasennebenhöhlen und habe ihre Teilnahme an der Totenmesse “mit großem Bedauern” absagen müssen, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palastes am Dienstag mit. “Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der ganzen Familie.”

Nach dpa-Informationen hofft die Königin, an den Veranstaltungen im Zuge des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump vollständig teilnehmen zu können. Demnach war sie am Dienstagmorgen auf dem Weg von Schottland nach Windsor, um sich zu erholen. Das Königspaar verbringt traditionell mehrere Wochen im Sommer in Schottland.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
51
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
51
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
44
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
34
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
32
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 