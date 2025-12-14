Kultserie “Die Simpsons”: Lindsay Lohan spricht Maggie

Von: APA/dpa

Eigentlich hat Baby Maggie aus der Kultserie “Die Simpsons” meist einen Schnuller im Mund – aber jetzt verleiht ihr die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (39) zumindest zeitweise eine Stimme. “Was ein wahr gewordener Traum, Teil dieser ikonischen Familie zu sein”, schrieb Lohan auf Instagram und veröffentlichte einen kurzen Ausschnitt aus einer Folge in der englischsprachigen Originalfassung, wo eine wenig ältere Maggie davor warnt, ihren Bruder Bart Auto fahren zu lassen.

Weitere Details teilten zunächst weder Lohan noch der TV-Sender Fox, der die Folgen in den USA ausstrahlt, mit. Die Serie rund um die Cartoon-Familie Simpsons bestehend aus Homer und Marge sowie ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie wird bereits seit 1989 produziert.

Lohan wurde schon als junges Mädchen mit Filmen wie “Ein Zwilling kommt selten allein” berühmt und war zuletzt unter anderem in “Freaker Friday” zu sehen.