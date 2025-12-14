Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kultserie “Die Simpsons”: Lindsay Lohan spricht Maggie
Lindsay Lohan verleiht Baby Maggie eine Stimme

Kultserie “Die Simpsons”: Lindsay Lohan spricht Maggie

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 18:56 Uhr
Lindsay Lohan verleiht Baby Maggie eine Stimme
APA/APA/AFP (Archiv)/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eigentlich hat Baby Maggie aus der Kultserie “Die Simpsons” meist einen Schnuller im Mund – aber jetzt verleiht ihr die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (39) zumindest zeitweise eine Stimme. “Was ein wahr gewordener Traum, Teil dieser ikonischen Familie zu sein”, schrieb Lohan auf Instagram und veröffentlichte einen kurzen Ausschnitt aus einer Folge in der englischsprachigen Originalfassung, wo eine wenig ältere Maggie davor warnt, ihren Bruder Bart Auto fahren zu lassen.

Weitere Details teilten zunächst weder Lohan noch der TV-Sender Fox, der die Folgen in den USA ausstrahlt, mit. Die Serie rund um die Cartoon-Familie Simpsons bestehend aus Homer und Marge sowie ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie wird bereits seit 1989 produziert.

Lohan wurde schon als junges Mädchen mit Filmen wie “Ein Zwilling kommt selten allein” berühmt und war zuletzt unter anderem in “Freaker Friday” zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
73
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
58
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
28
Olympia-Zitterpartie in Italien
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
20
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
19
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 