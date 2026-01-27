Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Liebesg’schichten und Heiratssachen” startet Podcast
Nina Horowitz will Pikantes von Michael Niavarani hören

“Liebesg’schichten und Heiratssachen” startet Podcast

Dienstag, 27. Januar 2026 | 12:00 Uhr
Nina Horowitz will Pikantes von Michael Niavarani hören
APA/APA/ORF/Hans Leitner
Schriftgröße

Von: apa

Die “Liebesg’schichten und Heiratssachen” gibt es bald nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören: Der ORF startet anlässlich des bevorstehenden 30-Jahr-Jubiläums der quotenstarken Kuppelsendung einen Podcast. Am Valentinstag – Samstag, 14. Februar – gibt es die erste von vorerst acht Folgen zu hören. Dabei wird aber niemand von Nina Horowitz verkuppelt. Es stehen Gespräche mit Promis und Experten über Gefühle, Beziehungen und Trennungen im Zentrum.

Als ersten Gast empfängt Horowitz den Kabarettisten Michael Niavarani, wobei sie von ihm laut einer Aussendung u.a. wissen will, was seine größte Liebesschlappe war, was er romantisch findet und wie oft er schon verlassen wurde. In der zweiten Episode nimmt “ZiB”-Anchorwoman Nadja Bernhard bei Horowitz Platz und in der dritten Folge Scheidungsanwältin Helene Klaar. Als weitere Gäste sind Thomas Stipsits, Gerti Senger oder auch Thomas Sykora angekündigt.

Der Podcast ist auf ORF Sound “und überall, wo es Podcasts gibt” abrufbar. Mehrere Tage später (17. Februar, 23 Uhr, ORF 1) gibt es ihn auch im TV zu sehen. Apropos TV: Für die 30. Staffel von “Liebesg’schichten und Heiratssachen” werden noch liebeshungrige Singles gesucht. Bewerbungen (liebesgschichten@orf.at oder telefonisch unter 0800 44 30 140) sind nach wie vor möglich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
103
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
48
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
43
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Kommentare
38
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 