Lucas Englander ist einer der zehn Shooting Stars

Lucas Englander gehört 2026 zu den Berlinale-Shooting Stars

Montag, 15. Dezember 2025 | 13:54 Uhr
Lucas Englander ist einer der zehn Shooting Stars
2026 hat wieder ein Österreicher die Chance, bei der Berlinale zum Shooting Star gekürt zu werden: Unter den zehn Nachwuchsschauspielern aus ganz Europa, auf deren Talent auf den am 12. Februar startenden Internationalen Filmfestspielen Berlin aufmerksam gemacht werden soll, findet sich auch der Wiener Lucas Englander. Der 33-Jährige ist unter anderem bekannt aus den Serien “Parlament” oder “Nine Perfect Strangers” an der Seite von Nicole Kidman.

An der Seite von Englander finden sich etwa Enno Trebs aus Deutschland, die Belgierin Violet Braeckman, Salif Cissé aus Frankreich oder Danielle Galligan aus Irland. Allesamt haben nun die Chance, in die Fußstapfen der bisher Ausgezeichneten zu treten, zu denen in den vergangenen 29 Jahren heutige Stars wie Leonie Benesch, Carey Mulligan, Alba Rohrwacher, Bill Skarsgård oder August Diehl zählten.

Für die Riege der Shooting Stars nominiert jedes der Mitgliedsländer der European Film Promotion (EFP) einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Die Auswahl trifft eine Fachjury. Die Shooting Stars werden dann auf der Berlinale nicht nur geehrt, sondern auch internationalen Castingdirektoren, Agenten, Regisseuren und Produzenten vorgestellt.

