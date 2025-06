Lucy Liu erhält Lebenswerk-Preis bei Locarno Film Festival

Von: APA/sda

Das 78. Locarno Film Festival ehrt die amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Lucy Liu mit dem “Career Achievement Award”. Die “Kill-Bill”-Schauspielerin wird zudem an der internationalen Premiere von Eric Lins neuem Film “Rosemead” in Locarno dabei sein.

Als Schauspielerin hat sich Lucy Liu mit Rollen in “Charlie’s Angels” (2000), “Chicago” (2002) “Kill Bill” (2003 und 2004) oder zuletzt in “Old Guy” (2024) einen Namen gemacht. Sie habe Hollywoods Bild weiblicher Hauptrollen immer wieder neu definiert, schreibt das Locarno Film Festival in seiner Mitteilung von Dienstag. Im Film “Rosemead” ist Liu in der Hauptrolle zu sehen, und sie war als Produzentin des Films tätig.

Durchbruch mit “Ally McBeal”

Auch in Fernsehserien wie “Beverly Hills” (1991), “Sex And the City” (2011) oder “Ein ganzer Kerl” (2024) war Lucy Liu zu sehen. Ihren Durchbruch feierte sie mit der TV-Serie “Ally McBeal” (1998-2002). In der Kategorie Fernsehen erhielt sie 2019 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Damit ist sie erst die zweite asiatisch-amerikanische Frau, die diese Auszeichnung erhielt. Darüber hinaus arbeitet sie als Regisseurin und als Synchronsprecherin.

Liu wurde in New York geboren und hat Wurzeln in Taiwan. In ihrer über 30-jährigen Karriere hat sie nicht nur für den Film gearbeitet, sondern auch als bildende Künstlerin. Zudem engagiert sie sich als UNICEF-Botschafterin für humanitäre Anliegen.

Das 78. Locarno Film Festival findet von 6. bis 16. August 2025 statt. Die Preisverleihung sowie die Premiere von “Rosemead” sind für den 14. August auf der Piazza Grande vorgesehen. Bisher hieß diese Auszeichnung für das Lebenswerk “Lifetime Achievement Award”. Verliehen wird er an Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen Filmkarrieren. Im letzten Jahr erhielt Alfonso Cuarón die Auszeichnung.