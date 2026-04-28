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Sabrina Carpenter bei den Grammy Awards

Madonna und Sabrina Carpenter bringen Duett-Song heraus

Dienstag, 28. April 2026 | 08:16 Uhr
Sabrina Carpenter bei den Grammy Awards
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
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Von: APA/dpa

Popikone Madonna (67) und US-Sängerin Sabrina Carpenter (26) überraschten Mitte April beim Musikfestival Coachella in Südkalifornien mit einem gemeinsamen Auftritt. Nun bringen sie ihren Duett-Song “Bring Your Love”, der bei dem Festival Premiere feierte, heraus. Auf Instagram kündigten sie die Veröffentlichung für Donnerstag an. “Wir haben etwas dazu zu sagen” schrieben sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die beiden Stars aneinander gelehnt in die Kamera schauen.

Während Carpenters Coachella-Auftritt am 17. April war Madonna überraschend auf der Bühne erschienen. Gemeinsam sangen sie Madonnas Klassiker “Like A Prayer” und “Vogue” und den neuen Song “Bring Your Love”.

Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten. 2015 hatte sie einen Gastauftritt bei dem Rapper Drake. Kürzlich hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt – das erste seit rund sieben Jahren. “Confessions on a Dance Floor: Part II” soll am 3. Juli erscheinen.

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