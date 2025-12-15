Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mariah Carey bei Eröffnung der Olympischen Winterspiele
Die Popsängerin soll "Harmonie" widerspiegeln

Mariah Carey bei Eröffnung der Olympischen Winterspiele

Montag, 15. Dezember 2025 | 13:03 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BENNETT RAGLIN
Von: APA/Reuters

Die amerikanische Pop-Sängerin Mariah Carey (56) ist als erster großer Musikact der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina von den Organisatoren bekanntgegeben worden. Careys Auftritt am 6. Februar 2026 im Mailänder San-Siro-Stadion werde das zentrale Thema der Feierlichkeiten – “Harmonie” – widerspiegeln und Musik mit Sport verbinden, um Werte wie Inklusion, Respekt und kulturellen Austausch zu unterstreichen, hieß es am Montag.

“Weltweit bekannt für ihre unverwechselbare Stimme und ihr musikalisches Erbe, das Generationen und Kulturen umspannt, verkörpert Mariah Carey perfekt den emotionalen Geist der Spiele”, so die Olympia-Organisatoren. “Mariah Careys Teilnahme unterstreicht die internationale Bedeutung der Zeremonie und ihrer Botschaften.” Die 56-jährige Carey hatte erst jüngst mit ihrem Weihnachtshit “All I Want for Christmas Is You” wieder einmal die Spitze der deutschen Musikcharts erobert. Auch in den aktuellen Top 10 der USA rangiert Carey mit dem Weihnachtssong auf Platz 1.

Die Eröffnungszeremonie soll neben Auftritten internationaler Künstler auch Elemente der italienischen Kultur und Innovationskraft präsentieren. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina finden in Norditalien statt, mit Wettkämpfen in Mailand, Cortina d’Ampezzo und weiteren Austragungsorten in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol. Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.

