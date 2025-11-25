Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Max von Milland liefert Titelsong für „Sportschau Hüttenquiz“
Gebürtiger Brixner im ARD

Max von Milland liefert Titelsong für „Sportschau Hüttenquiz“

Dienstag, 25. November 2025 | 07:26 Uhr
Max von Milland mit Fußballstar Markus Babbel beim ARD Hüttenquiz
Viktoria Gufler
Schriftgröße

Von: Ivd

Brixen – Wer am vergangenen Wochenende das „Sportschau Hüttenquiz“ im Rahmen der Wintersport-Übertragungen der ARD verfolgt hat, dem dürfte eine Stimme besonders vertraut vorgekommen sein: Max von Millands Song „HOI“ im Südtiroler Dialekt fungiert als offizieller Titelsong des neuen Formats – und der Südtiroler Musiker ist auch selbst in der Sendung zu sehen.

„Die Anfrage kam sehr kurzfristig, aber die Idee war so sympathisch und lustig, dass ich sofort zugesagt habe“, erzählt der Brixner Musiker. „Dass HOI dann sogar als Titelsong eingesetzt wird, habe ich erst viel später erfahren und finde ich natürlich großartig“. Produziert wurde das Format Anfang November im Auftrag der ARD von Riverside Entertainment in Kooperation mit der Südtiroler Produktionsfirma Albolina – gedreht wurde auf der malerischen Wasserfalleralm in Ratschings.

In jeder Folge treten zwei prominente Teams, gespickt mit Wintersport-Ikonen, gegeneinander an. Durch die Sendung führen Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Co-Host Malte Völz. Zu den Gästen zählen unter anderem Joris, Negah Amiri, Christian Neureuther und Hilde Gerg. Zwei Folgen wurde bereits ausgestrahlt und können in der Mediathek nachgesehen werden. Weitere Episoden werden über den Winter verteilt ebenso in der Mediathek veröffentlicht.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
95
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
69
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
65
Venedig verbannt Greta Thunberg
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
47
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
40
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 