Max von Milland liefert Titelsong für „Sportschau Hüttenquiz“

Von: Ivd

Brixen – Wer am vergangenen Wochenende das „Sportschau Hüttenquiz“ im Rahmen der Wintersport-Übertragungen der ARD verfolgt hat, dem dürfte eine Stimme besonders vertraut vorgekommen sein: Max von Millands Song „HOI“ im Südtiroler Dialekt fungiert als offizieller Titelsong des neuen Formats – und der Südtiroler Musiker ist auch selbst in der Sendung zu sehen.

„Die Anfrage kam sehr kurzfristig, aber die Idee war so sympathisch und lustig, dass ich sofort zugesagt habe“, erzählt der Brixner Musiker. „Dass HOI dann sogar als Titelsong eingesetzt wird, habe ich erst viel später erfahren und finde ich natürlich großartig“. Produziert wurde das Format Anfang November im Auftrag der ARD von Riverside Entertainment in Kooperation mit der Südtiroler Produktionsfirma Albolina – gedreht wurde auf der malerischen Wasserfalleralm in Ratschings.

In jeder Folge treten zwei prominente Teams, gespickt mit Wintersport-Ikonen, gegeneinander an. Durch die Sendung führen Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Co-Host Malte Völz. Zu den Gästen zählen unter anderem Joris, Negah Amiri, Christian Neureuther und Hilde Gerg. Zwei Folgen wurde bereits ausgestrahlt und können in der Mediathek nachgesehen werden. Weitere Episoden werden über den Winter verteilt ebenso in der Mediathek veröffentlicht.