Meran: Zenzi Glatt feiert ihren 105. Geburtstag

Meran – Zenzi Glatt ist die Grande Dame der Meraner Hotellerie und gilt als Wellness-Pionierin.

1949 kaufte sie die Pension Mignon an der Otto-Huber-Straße und ließ – als noch keiner in Südtirol von Beauty, Wellness oder Sauna sprach – ihre Gäste in Buttermilch baden und in hölzerne Schwitzräume steigen.

Kürzlich feierte die gebürtige Kastelrutherin ihren 105. Geburtstag.

Sie ist die älteste Bürgerin Merans. Sozialstadtrat Stefan Frötscher überbrachte ihr heute Vormittag ein kleines Geschenk und übermittelte die Glückwünsche der Meraner Stadtverwaltung.