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Zum zweiten Mal Papa: Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia und Jarah Mariano geben Geburt bekannt

Dienstag, 07. Juli 2026 | 00:47 Uhr
Zum zweiten Mal Papa: Milo Ventimiglia
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TERRY WYATT
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Von: APA/dpa

Der aus der US-Serie “This Is Us” bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia und US-Model Jarah Mariano sind zum zweiten Mal Eltern geworden. “In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise”, schrieb Mariano auf Instagram – und hieß Sohn Rock-Anthony Makoa Ventimiglia willkommen. Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie. Töchterchen Ke’ala Coral war im Jänner 2025 zur Welt gekommen, hinzu kommt der Familienhund.

Ventimiglia feierte vor 25 Jahren in “Gilmore Girls” seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie “Rocky Balboa”, “Grace of Monaco” und “Creed II” mit. In der preisgekrönten TV-Serie “This Is Us – Das ist Leben” über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. 2022 wurde der Schauspieler auf Hollywoods “Walk of Fame” mit einem Stern gefeiert. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere der sechsten Staffel der Drama-Serie zusammen.

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