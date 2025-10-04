Miniserie “Victoria Beckham”: Irgendwas mit Mode

Von: apa

Was macht Victoria Beckham eigentlich? Das einstige Spice Girl und Ehefrau der Fußballikone David Beckham ist als Modedesignerin und Influencerin erfolgreich. Auf diesem Weg begleitet sie Regisseurin Nadia Hallgren in einer dreiteiligen Miniserie, während sich die 51-Jährige in ihrem Londoner Atelier gerade auf die Pariser Fashion Week vorbereitet. Und natürlich wird die alte Geschichte vom Mädchen, das sich hocharbeitet, rückblickend ebenso erzählt. Abrufbar ab Donnerstag.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/81749776)