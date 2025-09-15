“Mörder, Mörder”: “Dritte Mann”-Hansl Herbert Halbik tot

Von: apa

Der letzte Überlebende des “Der dritte Mann”-Filmteams ist am Donnerstag gestorben. Dabei handelte es sich um Herbert Halbik. Er starb im Alter von 80 Jahren, teilte seine Ehefrau der APA mit. Halbik verkörperte im Filmklassiker von Carol Reed den kleinen Hansl, der jemanden fälschlicherweise als Mörder bezeichnet. Die damals von ihm getragene Kappe wie auch Dokumente und ein Interview mit ihm sind im “Dritte Mann Museum” in Wien zu sehen.

Halbik war beim Dreh im Nachkriegswien erst drei Jahre alt. Weitere Auftritte in Filmen folgten nicht. Einzig im Dokumentarfilm “Im Schatten des Dritten Mannes” ist er als Interviewter zu sehen.