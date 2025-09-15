Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Mörder, Mörder”: “Dritte Mann”-Hansl Herbert Halbik tot
Auch Herbert Halbik machte den "Dritten Mann" zum Filmklassiker

“Mörder, Mörder”: “Dritte Mann”-Hansl Herbert Halbik tot

Montag, 15. September 2025 | 14:43 Uhr
Auch Herbert Halbik machte den \
APA/APA/MARTIN FICHTER/MARTIN FICHTER
Schriftgröße

Von: apa

Der letzte Überlebende des “Der dritte Mann”-Filmteams ist am Donnerstag gestorben. Dabei handelte es sich um Herbert Halbik. Er starb im Alter von 80 Jahren, teilte seine Ehefrau der APA mit. Halbik verkörperte im Filmklassiker von Carol Reed den kleinen Hansl, der jemanden fälschlicherweise als Mörder bezeichnet. Die damals von ihm getragene Kappe wie auch Dokumente und ein Interview mit ihm sind im “Dritte Mann Museum” in Wien zu sehen.

Halbik war beim Dreh im Nachkriegswien erst drei Jahre alt. Weitere Auftritte in Filmen folgten nicht. Einzig im Dokumentarfilm “Im Schatten des Dritten Mannes” ist er als Interviewter zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
87
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
29
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Parteien beraten Ergebnis nach Wahlen in Nordrhein-Westfalen
Kommentare
20
Parteien beraten Ergebnis nach Wahlen in Nordrhein-Westfalen
Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen
19
Selenskyj: “Keine Ausreden mehr” bei Russland-Sanktionen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 