Morrissey sagt Konzert in Valencia wegen Schlafmangel ab

Freitag, 13. März 2026 | 07:22 Uhr
APA/APA/AFP/CLAUDIO CRUZ
Von: APA/dpa

Kuriose Konzertabsage: Weil er wegen Lärms vor seinem Hotel nicht zum Schlafen gekommen sei, hat der britische Sänger Morrissey ein für Donnerstag geplantes Konzert in Valencia nicht gespielt. Sein Hotel an der Plaza Manises sei eine “unbeschreibliche Hölle” gewesen, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des 66-Jährigen. “Ich werde ein Jahr brauchen, um mich davon zu erholen. Und das ist noch untertrieben.”

Schon zuvor hatte der ehemalige Frontsänger von “The Smiths” sich über die Lautstärke in der Stadt beschwert und auf seiner Webseite über “laute Techno-Gesänge” und “Megafonansagen” in der Nacht geklagt. Deshalb hieß es, seine Fans sollten prüfen, ob die Show unter diesen Voraussetzungen tatsächlich stattfinde.

Später folgte dann die Ansage, dass die Show aufgrund des Schlafmangels von Morrissey nicht stattfinden könne. Der Auftritt in Valencia sei nicht komplett abgesagt, hieß es. Aber: “Die Umstände machen die Show unmöglich.” Ob sie nachgeholt werden soll oder ob Ticketbesitzer ihr Geld zurückbekommen, blieb zunächst unklar.

Festival ‘”Las Fellas” im Gang

Der Lärm, der Morrissey nachts wach gehalten hat, dürfte eine Folge des Festivals “Las Fallas” gewesen sein. Laut der spanischen Tourismusbehörde geht es bei dem Fest, das seit 2016 Unesco-Weltkulturerbe ist, um riesige Pappfiguren, die in Valencia aufgestellt werden, bevor sie verbrannt werden. Teil des Festes sind außerdem tägliche Feuerwerke. Es findet aktuell in der Stadt statt.

