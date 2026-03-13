Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Muriel Baumeister: “Mein Leben lang schon getrunken”
Muriel Baumeister sprach über ihre Alkoholsucht

Muriel Baumeister: “Mein Leben lang schon getrunken”

Freitag, 13. März 2026 | 09:26 Uhr
Muriel Baumeister sprach über ihre Alkoholsucht
APA/APA/dpa/Annette Riedl
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspielerin Muriel Baumeister (“In aller Freundschaft”) hat eindringlich über ihre Alkoholsucht gesprochen. “Ich habe ja mein Leben lang schon getrunken, wir haben ja alle getrunken früher”, sagte die 54-Jährige in einem Interview des Potsdamer Selbsthilfezentrums Sekiz. Zwei Jahre habe sie demnach gebraucht, um das Problem richtig anzugehen.

“Ich habe halt das gemacht, was jeder Alkoholiker macht. Ich habe versucht, eine Möglichkeit zu finden, kontrolliert zu trinken”, sagte Baumeister. “Und erst wenn du das begriffen hast, dass das nicht geht, dann bist du auf dem Weg der Besserung.” Die Österreicherin lieferte sich dem Interview zufolge schließlich selbst in eine Psychiatrie ein. “Das war mein dritter Versuch. Und das war dann der, der geklappt hat.”

Baumeister hatte Unfall mit Tochter im Wagen

In den 90er Jahren war die Salzburgerin ein Star, eine Liga mit Katja Riemann, sie gewann den Nachwuchspreis der Goldenen Kamera. Sie spielte in vielen Filmen und Serien mit, drehte mit Götz George. Ihr Markenzeichen: die großen Augen.

2016 hatte sie beim Parken einen Autounfall mit 1,45 Promille im Blut. Die kleine Tochter saß mit im Wagen. Es gab einen Prozess und eine Geldstrafe. Über den “Suff-Crash”, den “Absturz eines TV-Lieblings” und den “tiefen Fall der Muriel Baumeister” schrieb die Boulevardpresse danach. In ihrem Buch “Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben” (2019) thematisierte sie diese Zeit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
91
Kritik an neuem Messerverbot
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
56
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
47
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
45
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
39
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 