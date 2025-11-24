Natascha Ochsenknecht greift gern zur Rührschüssel

Von: APA/dpa

Natascha Ochsenknecht (61) greift gerne zur Rührschüssel. “Also ich bin schon die Bäckerin”, sagte die TV-Persönlichkeit (“Diese Ochsenknechts”) in Berlin. Dort schnitt sie auf einem Weihnachtsmarkt am Humboldt Forum einen etwa 30 Meter langen Stollen an, gemeinsam mit ihrer Mutter Bärbel Wierichs. Sie mache auch Pralinen, Kekse, Kokosmakronen und Nusssplitter, sagte Ochsenknecht.

“Also ich backe viel. Ich backe auch für mich alleine Kuchen tatsächlich.” Erst vergangene Woche habe sie wieder einen Zitronenkuchen gebacken. Sie habe schon als Kind mit dem Backen angefangen.

“Ich bin so ein süßer Mensch”

“Ich bin so ein süßer Mensch”, sagte Ochsenknecht. Es mache ihr einfach Spaß, in der Küche zu stehen und zu backen. Ihr Tipp, wenn man mit dem Backen erst anfängt? Man solle sich an einfache Rezepte wagen, einen einfachen Rührteig zum Beispiel, sagte Ochsenknecht.

In Berlin öffneten am Montag viele Weihnachtsmärkte, darunter der Wintermarkt am Humboldt Forum. Dort wurde der meterlange Stollen verteilt – nach Angaben der Veranstalter der längste Stollen Berlins -, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.