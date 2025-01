Neil Young mit neuem Song und altem Album

Von: apa

Neil Young rockt mit neuer Band und blickt zurück

Neil Young hat eine neue Band: The Chrome Hearts. Dieser gehören Micah Nelson (Gitarre), Corey McCormick (Bass), Anthony Logerfo (Drums) und Spooner Oldham (Farfisa-Orgel) an. Bald soll ein erstes Album kommen, einen Vorgeschmack gibt der nun veröffentlichte Song “Big Chance”. Eine wilde Rocknummer, zu der Young “Big change is coming! Could be bad, and it could be good!” singt – oder besser: schreit. Toningenieur John Hanlon bezeichnete den Track laut “Rolling Stone” als “knallharten, lauten, respektlosen Rock ‘n’ Roll-Farbspritzer auf der Leinwand im Stil eines Jackson-Pollock-Gemäldes”. Produziert hat Rick Rubin.

Young gewährt außerdem wieder Einblick in sein Archiv. Im März bringt er mit “Oceanside Countryside” ein weiteres bisher unveröffentlichtes Album, aufgenommen von Mai bis Dezember 1977, exklusiv auf Vinyl heraus. Einige Titel wurden bereits auf der gleichnamigen CD im Set “Archives Vol. III” den Fans zugänglich gemacht. Aber die Platte folgt der ursprünglich vorgesehenen Songreihung und bietet die Originalabmischungen.

Werkschau von Rio Reiser auf Vinyl

Rio Reiser wäre heuer im Jänner 75 Jahre alt geworden. Der 1996 verstorbene Musiker hat die Musikszene Deutschlands nachhaltig geprägt und ein vielfältiges Werk hinterlassen. Der auch politisch und als Schauspieler aktiv gewesene Reiser war von 1970 bis 1985 Sänger und Haupttexter der Band Ton Steine Scherben, nach deren Auflösung setzte er seine Karriere als Solokünstler fort. Einen guten Überblick über sein Schaffen gibt die Mitte der 90er-Jahre erstmals veröffentlichte Kopplung “König von Deutschland – Das Beste von Rio Reiser”. Diese bringt Sony nun erstmals auf Doppel-Vinyl in den Handel. Parallel dazu werden die sechs Solo-Studioalben seit Jahren erstmals wieder als Platten verfügbar gemacht.

Feine Sahne Fischfilet kommen in Frieden

“Wir kommen in Frieden” lautet der Titel des im Mai erscheinenden neuen Tonträgers von Feine Sahne Fischfilet. Im Pressetext der deutschen Punkband heißt es (wenig) bescheiden: “Angetrieben durch ihren ureigenen Signature-Sound – High Energy Melody Rock mit Trompete – gelingt den fünf Musikern mit ihrem neuen Werk eine hinreißende Bestandsaufnahme und gleichzeitig Ausblick auf eine der ungewöhnlichsten Band-Karrieren der letzten Jahrzehnte dieses Landes, ein wilder Trip, der sie aus der vorpommerschen Provinz durch viele Irrungen und Wirrungen bis an die Spitze der deutschsprachigen Musikszene geführt hat.” Feine Sahne Fischfilet gehen 2025 auch auf Tour und gastieren am 4. Juni in die Wiener Arena (Open Air).

Queens of the Stone Age in der Wiener Stadthalle

Im vergangenen Jahr mussten Queens of the Stone Age ihren Wien-Termin aus gesundheitlichen Gründen absagen. Fans dürfen sich freuen: Der Auftritt wird heuer nachgeholt. Josh Homme und seine Mitstreiter kommen im Rahmen der “The End of Nero”-Tour am 13. Juli in die Wiener Stadthalle. Karten sind über www.oeticket.com erhältlich.