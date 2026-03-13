Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Netflix kündigt Fortsetzung von “KPop Demon Hunters” an
Maggie Kang und Chris Appelhans drehen auch Teil 2 des Netflix-Hits

Netflix kündigt Fortsetzung von “KPop Demon Hunters” an

Freitag, 13. März 2026 | 08:35 Uhr
Maggie Kang und Chris Appelhans drehen auch Teil 2 des Netflix-Hits
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Fans des Animationsmusicals “KPop Demon Hunters” dürfen sich freuen: Der nach Angaben des Streaminganbieters beliebteste Film aller Zeiten auf Netflix erhält eine Fortsetzung. Regie führen erneut Maggie Kang und Chris Appelhans, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Nachfolger werde demnach das erste Projekt einer exklusiven mehrjährigen Zusammenarbeit.

“Als koreanische Filmemacherin erfüllt es mich mit großem Stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren sehen möchte”, erklärte Regisseurin Kang laut Netflix. “Diese Figuren sind für uns wie Familie, ihre Welt ist zu unserer zweiten Heimat geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben”, fügte Appelhans hinzu.

Für zwei Oscars nominiert

Der Film erschien im Juni 2025 – und wurde laut Netflix inzwischen über 500 Millionen Mal angesehen, was ihn laut dem Streaminganbieter zum beliebtesten Film aller Zeiten macht. Er handelt von einer Girlgroup namens Huntr/x, deren Sängerinnen auch böse Dämonen jagen. Ihre Widersacher sind eine Boyband, die Saja Boys, bei denen es sich um verkleidete Dämonen handelt.

Aber “KPop Demon Hunters” stürmte nicht nur die Netflix-Charts: Der Song “Golden” aus dem Film eroberte in Deutschland und den USA die Chartspitzen. Das Stück wurde als erster K-Pop-Song überhaupt mit einem Grammy ausgezeichnet und könnte dieses Wochenende einen Oscar gewinnen. Der Film ist auch in der Kategorie “Bester Animationsfilm” nominiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
91
Kritik an neuem Messerverbot
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
56
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
47
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
45
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
39
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 