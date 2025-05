Neues Album von Neil Young und harte Kritik an Musik

Von: apa

Neil Young und seine neue Band The Chrome Hearts haben ihr gemeinsames Debütalbum “Talkin To The Trees” angekündigt. Es soll am 13. Juni erscheinen. Im Voraus war der wütende Rocksong “Big Change” veröffentlicht worden. Aber auch die aktuelle Single “Let’s Roll Again” ist alles andere als zahm, weder musikalisch noch inhaltlich: “Wenn du ein Faschist bist, kauf dir einen Tesla”, singt Young.

An einer Stelle im Video zum Song sieht man ein Plakat mit der Aufschrift “Hände weg von Kanada”. “Let’s Roll Again” setzt sich auch mit der Klimakrise auseinander, fordert US-Automobilhersteller auf, sichere und umweltfreundliche Wagen zu bauen, und nimmt Donald Trumps “America First”-Wirtschaftspolitik aufs Korn. An einer Stelle singt Young über den lauten Gitarrenteppich: “Wenn du Demokrat bist, teste deine Freiheit”.

Produziert haben Young und Lou Adler in den Shangri La Studios in Malibu. Zur Band gehören Spooner Oldham (Orgel), Micah Nelson (Gitarre), Corey McCormick (Bass), Anthony LoGerfo (Schlagzeug) und Young selbst an Gitarre, Harfe, Klavier und Vibrafon. Erst vor kurzem war der Soundtrack zur Tour-Dokumentation “Coastal” erschienen. Der 79-Jährige spielt im Sommer Konzerte in Europa, einen Österreich-Termin gibt es nicht.

