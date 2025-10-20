Neues Album von Villazón kommt im November

Von: apa

Startenor Rolando Villazón, der kürzlich mit seiner Inszenierung von Bellinis “La Sonnambula” an der Metropolitan Opera New York Erfolge feierte, veröffentlicht am 21. November mit “Orfeo son io” (Deutsche Grammophon) ein neues Album. Gemeinsam mit dem Ensemble L’Arpeggiata interpretiert er Auszüge aus Monteverdis “Orfeo” sowie aus Opern über den Orpheus-Mythos von Gluck, Peri und Sartorio – ergänzt durch Lieder des 20. Jahrhunderts von Carlos Gardel und Luis Bonfá.