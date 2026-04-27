Nicolas Cage kämpft gegen Mafia-Boss in “Spider-Noir”-Serie

Von: APA/dpa

Der Trailer zur neuen Spider-Man-Serie “Spider-Noir” zeigt US-Schauspieler Nicolas Cage (62) in der Hauptrolle, die gegen den Mafia-Boss Silvermane kämpft. Die Serie erscheint am 27. Mai und ist wahlweise in schwarz-weiß oder in Farbe zu sehen, wie Amazon Prime Video mitteilte. Den Schurken Silvermane verkörpert der Ire Brendan Gleeson (77, “The Banshees of Inisherin”, “Brügge sehen… und sterben?”).

Oscar-Preisträger Cage (“Leaving Las Vegas”) übernimmt die Rolle des vom Pech verfolgten Privatdetektivs Ben Reilly im New York der 1930er-Jahre. Reilly legte die Rolle des Superhelden wegen eines Schicksalsschlags ab, kehrt in “Spider-Noir” aber wieder zu ihr zurück. Neben Cage und Gleeson spielen unter anderem Lamorne Morris (“New Girl”) und Li Jun Li (“Blood & Sinners”) mit. Die Serie wurde entwickelt von Oren Uziel (“Mortal Kombat: Rebirth”).